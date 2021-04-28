Психолог-сексолог Котенева рассказала о влиянии интимной жизни на иммунитет

Москва, 28 апреля. Интимная жизнь способствует укреплению иммунитета и помогает в борьбе со стрессом . Об этом рассказала психолог-сексолог Анна Котенева.

По ее словам, интимная жизнь способствует выздоровлению при легкой простуде. Главное, не перегружать организм. Если человек идет на поправку, то сексуальный контакт с любимым поможет улучшить самочувствие человека, считает Котенева. Однако, высокая температура является противопоказанием для близости.

При этом, секс влияет на выработку всего спектра гормонов, которые имеют антистрессовую направленность и работают на укрепление иммунной системы человека, подчеркнула психолог в интервью радио Spuntik.

«Вот для чего и нужен секс, помимо репродукции», — заключила Котенева.

Недавно американские исследователи выяснили, что нехватка сна негативно сказывается на качестве сексуальной жизни представительниц прекрасного пола в период менопаузы.