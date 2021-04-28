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«Другого меню не будет»: Почему Вашингтон не оправдал ожидания Киева

  /   Обновлено: 28 апреля 2021 05:31
Политика
«Другого меню не будет»: Почему Вашингтон не оправдал ожидания Киева
president.gov.ua  /  Пресс-служба президента Украины

Москва, 28 апреля. США поддерживают минские договоренности и считают их «основой для дипломатического решения» конфликта на Украине. Эта новость для Киева оказалась крайне неприятной.

Украинский лидер Владимир Зеленский уверен, что членов «нормандской четверки» должно быть больше. К соглашениям как минимум должны присоединиться Соединенные Штаты. Однако Вашингтон явно не желает вступать в переговоры.

Позицию игнорирования этой темы накануне продемонстрировала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Она переадресовала прямой вопрос об участии США в переговорах в Госдеп, тем самым ясно дала понять, что «нормандская четверка» «вашингтонской пятеркой» никогда не станет, передает «Коммерсантъ».

Белый дом не намерен становится частью переговорного процесса по Украине, потому что ему достаточно просто быть при нем. Американская сторона привыкла ограничиваться голословными заявлениями о «поддержке усилий». Если бы США стали членами воображаемого нового формата урегулирования, то им пришлось бы взять на себя долю ответственности за мирный процесс и разделить его с другими странами. Однако на такой шаг Вашингтон не пойдет.

«Другого меню не будет»: Почему Вашингтон не оправдал ожидания Киева
pixabay.com  / 

«Здесь работает та же логика, что и при обсуждении постоянно всплывающего вопроса о членстве Украины в НАТО: лучше влиять, но только без обязательств, держа дистанцию», — пишет обозреватель издания Сергей Строкань.

Автор материала пришел к выводу, что Минские соглашения никуда не денутся. По его словам, украинской стороне «придется есть то, что есть в этом меню».

Готовность поддерживать переговоры в «нормандском формате» недавно выразили российский лидер Владимир Путин и французский президент Эммануэль Макрон. По их словам, Парижу и Москве необходимо тесно взаимодействовать в вопросах урегулирования ситуации на Украине.

украина нормандский формат минские соглагшения
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