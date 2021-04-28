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Врач Поздняков назвал способ предотвратить новую вспышку COVID-19

Общество
Врач Поздняков назвал способ предотвратить новую вспышку COVID-19
gov.spb.ru  /  Пресс-служба Администрации Губернатора Санкт-Петербурга

Москва, 28 апреля. Россия может избежать третьей волны коронавируса в случае повсеместного подтверждения статуса в отношении COVID-19 внутри населения, заявил врач-инфекционист Андрей Поздняков.

В рамках кампании каждому человеку будет необходимо определить: болел или не болел, присутствуют ли в организме антитела или нет, привит или наоборот. Многие страны до сих пор испытывают трудности с массовой вакцинацией населения. В это время в России процедура доступна всем гражданам. Однако возможность продолжает упорно игнорироваться частью граждан.

«Если человек переболел или прошел вакцинацию, то риски для его жизни и здоровья минимальны. Однако при повторном инфицировании он может временно распространять вирус», — объяснил специалист в беседе с РИА Новости.

Ранее на необходимость вакцинации указал профессор Российской академии наук Артем Оганов. По его словам, без введения препарата в организм многие рискуют почти со 100% вероятностью заразиться коронавирусом.

россия вакцинация Андрей Поздняков
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