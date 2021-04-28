Поляки извинились за отобранный флаг РФ на чемпионате мира по шашкам

Варшава, 28 апреля. Неловкая ситуация произошла во время матча женского чемпионата мира по шашкам между полькой Натальей Садовской и россиянкой Тамарой Тансыккужиной.

Во время игры один из организаторов подошел к столу спортсменок и сначала снял табличку с фамилией Тансыккужиной, где был изображен российский флаг. После этого он забрал триколор со стола игроков. Россиянка в этот момент обдумывала ход и была крайне удивлена поведением представителя чемпионата.

Pr Scr youtube.com / Warcaby

Позднее стало известно, что флаг забрали с игрового стола по распоряжению президента Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольда Баньки. Экс-президент Европейской федерации шашек (FMJD) Яцек Павлицки объявил от имени организаторов, что они должны убрать флаг и упоминание России. Иначе WADA грозило исключить FMJD из своей организации.

Стоит отметить, что матч за шашечную корону между Садовской и Тансыккужиной продолжается с пятницы в Варшаве. Это был четвертый день игры. В предыдущие три дня никаких претензий к флагу России не было, он все это время стоял на столе спортсменов.

Pr Scr youtube.com / Warcaby

«Это будет выглядеть неэлегантно, я не знаю, как отреагирует Тамара, но у нас нет выбора. Как польская сторона, мы не сделали ничего плохого, напротив, мы сделали больше, чем должны», — заявил Павлицкий.

Снятие триколора на четвертый день матча Павлицкий объяснил тем, что FMJD «проспала», принятые в декабре 2020 года меры в отношении российских спортсменов. Инцидент вызвал массу негодования в Сети. Поляки извинились перед Тансыккужиной за постыдное поведение организаторов и с сарказмом высказались в адрес Баньки.

«Могли бы еще дать ей пощечину или выдернуть стул. Если наказывать, так по всей строгости, чего мелочиться», — написал один из пользователей.

«Вне зависимости от страны — такое поведение недопустимо и свидетельствует о глубокой моральной ущербности тех, кто додумался сделать нечто подобное», — добавил michus00.

Некоторые из пользователей добавили, что российской спортсменке следовало прекратить партию и покинуть чемпионат.

В декабре 2019 года исполком WADA решил на четыре года отстранить российских спортсменов от участия в международных соревнованиях из-за допинговых скандалов. Российская национальная антидопинговая организация пыталась оспорить решение в Спортивном арбитражном суде. В декабре 2020 года объявили окончательное решение: выступать под национальным флагом и петь гимн страны российские спортсмены на международных соревнованиях не смогут до 2022 года.

Нейтральный статус для спортсменов сохранится на летней Олимпиаде в Токио и зимней в Пекине. Санкции для российских спортсменов не распространятся на чемпионат Европы по футболу и финал Лиги чемпионов.