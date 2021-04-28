Кардиологи США назвали предотвращающий преждевременную смерть продукт

Вашингтон, 28 апреля. Ученые из США обнаружили продукт, употребление которого способно предотвратить преждевременную смерть. О пользе перца чили рассказали кардиологи.

Употребление перца чили оказывает противовоспалительное, антиоксидантное, противораковое действия. Еще этот продукт регулирует уровень глюкозы в крови. Это происходит благодаря соединению капсаицину.

Ученые изучили данные свыше 570 тысяч людей, которые регулярно начали есть перец чили. В результате у них отметили снижение сердечно-сосудистой смертности на 26%, уменьшение смертности от рака на 23%, а от всех причин — на 25%. Для подтверждения этих выводов, требуются дополнительные эксперименты, сказал кардиолог из Института сердца, сосудов и грудной клетки клиники Кливленда Бо Сюй.

Кроме перца процесс старения могут замедлить и другие продукты. Ученые выделяют шпинат, который содержит антиоксиданты, и зеленый чай. Напиток помогает бороться с морщинами и предотвращает сердечно-сосудистые заболевания.