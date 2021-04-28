Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
28 апреля 06:38
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
06:33
Общество
Оскароносная актриса Голдберг пишет сценарий фильма о черной супергероине
06:27
Политика
Лавров заявил о необходимости избежать войны с Украиной в Донбассе
06:19
Общество
Госдума рассмотрит закон о смягчении мер за утерю анальгетиков врачами
06:15
Общество
Пищевой химик Белков назвал опасный способ покраски яиц на Пасху
06:14
Общество
Ученые «Вектора» к осени подготовят уникальную вакцину от оспы
06:12
Общество
Сосиска в тесте стала самым популярным стритфудом в России
06:00
Экономика
Криптовалюта: деньги будущего или мыльный пузырь, который лопнет
05:57
Общество
Мурашко поздравил работников скорой помощи с профессиональным праздником
05:56
Общество
Американские ученые нашли способ отсрочить старение организма
05:49
Технологии
Стала известна дата появления нового кроссовера Geely Atlas Pro в России
05:44
Политика
100 дней Байдена: политолог оценил работу президента США
05:40
Общество
Психолог-сексолог Котенева рассказала о влиянии интимной жизни на иммунитет
05:31
Политика
«Другого меню не будет»: Почему Вашингтон не оправдал ожидания Киева
05:27
Общество
Врач Поздняков назвал способ предотвратить новую вспышку COVID-19
05:26
Спорт
Поляки извинились за отобранный флаг РФ на чемпионате мира по шашкам
05:25
Общество
Кардиологи США назвали предотвращающий преждевременную смерть продукт
05:21
Общество
Роскосмос создаст корабль «Возврат-МКА-Л» для отправки животных к Луне
05:18
Шоу-бизнес
Звезда Первого канала откровенно рассказала о тяжелом диагнозе дочери
05:17
Армия
Современный учебно-тренировочный центр ВМФ РФ открыли в Пушкино
05:16
Общество
Отказ от вакцинации стал причиной эпидемии дифтерии в Москве в 90-х годах
Все новости

Роскосмос создаст корабль «Возврат-МКА-Л» для отправки животных к Луне

Общество
Роскосмос создаст корабль «Возврат-МКА-Л» для отправки животных к Луне
wikipedia.org  /  DaSpader / CC BY-SA 3.0

Москва, 28 апреля. Разработку космического аппарата для отправки животных к Луне заказал Роскосмос. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Новый космический комплекс «Возврат-МКА-Л» будет создан с возвращаемым аппаратом. Он сможет доставлять животных и других биологических существ к Луне. Также планируется осуществление медико-биологических исследований для выявления влияния межпланетных полетов на живые организмы.

Работы должны быть закончены до 15 ноября 2022 года. А ровно через год планируется определить проектный облик космического корабля «Возврат-МКА-Л». Даты предполагаемых полетов не сообщаются.

Недавно в России был разработан проект лунной четырехместной околоорбитальной станции. Она будет иметь жилой, коммуникационно-управляющий, лабораторный и топливно-энергетический модули.

луна роскосмос животные
Комментировать
Самое популярное
Симоньян одним аргументом опровергла причастность россиян ко взрывам в Чехии
Политика 302651 25 апреля 2021
Симоньян одним аргументом опровергла причастность россиян ко взрывам в Чехии
Жена Щербакова подтвердила слова Прокловой о домогательствах со стороны актера
Шоу-бизнес 85059 25 апреля 2021
Жена Щербакова подтвердила слова Прокловой о домогательствах со стороны актера
Стас Садальский осудил Елену Проклову за скандальное интервью Лере Кудрявцевой
Шоу-бизнес 62070 25 апреля 2021
Стас Садальский осудил Елену Проклову за скандальное интервью Лере Кудрявцевой
«Самая некрасивая сцена» за всю историю детского «Голоса» потрясла россиян
Шоу-бизнес 54261 25 апреля 2021
«Самая некрасивая сцена» за всю историю детского «Голоса» потрясла россиян
Беременная Меган Маркл с сыном на руках в Калифорнии вызвала негодование в прессе
Общество 35734 25 апреля 2021
Беременная Меган Маркл с сыном на руках в Калифорнии вызвала негодование в прессе
Все новости / Общество / Роскосмос создаст корабль «Возврат-МКА-Л» для отправки животных к Луне
Рейтинг@Mail.ru