Роскосмос создаст корабль «Возврат-МКА-Л» для отправки животных к Луне

Москва, 28 апреля. Разработку космического аппарата для отправки животных к Луне заказал Роскосмос. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Новый космический комплекс «Возврат-МКА-Л» будет создан с возвращаемым аппаратом. Он сможет доставлять животных и других биологических существ к Луне. Также планируется осуществление медико-биологических исследований для выявления влияния межпланетных полетов на живые организмы.

Работы должны быть закончены до 15 ноября 2022 года. А ровно через год планируется определить проектный облик космического корабля «Возврат-МКА-Л». Даты предполагаемых полетов не сообщаются.

Недавно в России был разработан проект лунной четырехместной околоорбитальной станции. Она будет иметь жилой, коммуникационно-управляющий, лабораторный и топливно-энергетический модули.