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Звезда Первого канала откровенно рассказала о тяжелом диагнозе дочери

  /   Обновлено: 28 апреля 2021 05:44
Шоу-бизнес
Звезда Первого канала откровенно рассказала о тяжелом диагнозе дочери
Pr Scr youtube.com  /  Василий Конов

Москва, 28 апреля. Телеведущая Первого канала Светлана Зейналова откровенно рассказала о проблемах, с которыми ей приходилось сталкиваться из-за болезни старшей дочки Александры.

Несколько лет назад Зейналова призналась, что у ее дочери аутизм. Врачи поставили диагноз, когда девочке было два года. Новость разделила жизнь телеведущей на «до» и «после». Она понимала, что, несмотря ни на что, нужно двигаться дальше.

«Нужно стараться идти на опережение», — подчеркнула Зейналова в беседе с Василием Коновым в эфире его Youtube-канала.

Светлана рассказала, что в первое время говорила всем, что ее дочка просто слишком эмоциональная. В первую очередь она пыталась успокоить сама себя: все наладится и со временем пройдет. Но этого не происходило. По ее словам, раньше таких детей «растили даже при минимуме лекарств», а сейчас много возможностей и «другой мир».

Звезда Первого канала откровенно рассказала о тяжелом диагнозе дочери
Pr Scr youtube.com  / Василий Конов

Еще десять лет назад приходилось сталкиваться с непониманием многих знакомых. Бывали случаи, в гости ее просили приходить без дочери. При этом Зейналова подчеркнула, что сейчас ситуация сильно изменилась.

«Те, кому (мы. — Прим. ФАН) были не нужны, отпали. У меня прекрасные друзья, дети из наших семей принимают друг друга. Спасибо богу, небу, карме и так далее, что посылает мне таких прекрасных людей», — подчеркнула телеведущая.

Зейналова откровенно рассказала о причинах расставания с гражданским мужем, маркетологом Дмитрием Ленским. У пары в мае 2018 года родился ребенок — дочь Вероника. Однако в прошлом году их отношениям пришел конец. По прошествии времени Зейналова нашла в себе силы признаться и рассказать о предательстве отца своей младшей дочери. Оказалось, что в их союз вмешалась другая женщина.

аутизм зейналова
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