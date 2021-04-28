Современный учебно-тренировочный центр ВМФ РФ открыли в Пушкино

Пушкино, 28 апреля. Современный учебно-тренировочный комплекс для корабельных инженеров имени профессора Петра Гацака открылся в Военно-морском политехническом институте в Пушкино.

Учебно-тренировочный комплекс позволит курсантам военно-морского училища отрабатывать практические навыки по эксплуатации энергетических установок кораблей ВМФ России. В церемонии открытия принял участие главком ВМФ России Николай Евменов.

Как отметил главнокомандующий флотом, современный комплекс позволит еще эффективнее готовить инженерные кадры новой формации для ВМФ, который активно оснащается современными техникой и вооружением. Традиция создания именных аудиторий служит укреплению учебно-материальной базы и повышению престижа военно-морского училища, сказал Евменов.

Ранее военнослужащие Красносельской гвардейской мотострелковой бригады общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО) приняли участие в комплексной тренировке по предупреждению и ликвидации природных очагов возгорания. Отмечается, что военнослужащие были подняты по учебной тревоге и осуществили марш в район условного пожара.