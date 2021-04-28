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Стоимость гречки и другой крупы может вырасти в России

  /   Обновлено: 28 апреля 2021 05:03
Общество
Стоимость гречки и другой крупы может вырасти в России
pixabay.com  /  iira116

Москва, 28 апреля. Цены на крупы могут вырасти в российских магазинах в ближайшее время. Речь идет о гречке, пшене и овсяных хлопьях.

Соответствующую информацию сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на поставщиков и представителей нескольких торговых сетей. СМИ отмечает, что ситуацией с возможным повышением цен на крупы уже заинтересовался Минпромторг РФ.

В сети магазинов «Верный» с февраля начали получать письма о повышении закупочных цен на крупы на 7,5-15%. В гастрономе «Красный Яр» согласились с коллегами и заявили, что цены крупы имеют «устойчивую тенденцию к росту».

Возможное подорожание круп связывают с несколькими причинами. В случае с гречкой речь может идти о дефиците на рынке, а рост цен на овсянку объясняется плохим урожаем. Большое влияние на ценообразование оказывает стоимость упаковки.

Эксперт Даниил Сомов ранее объяснил подорожание продовольственных товаров в России. Он отметил, что это связано с дефицитом импортного сырья. Особенно это касается продуктов, привезенных их стран с тяжелой эпидемиологической обстановкой.

минпромторг гречка подорожание
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