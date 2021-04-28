Сыпь и лихорадка могут быть признаками укуса энцефалитного клеща

Москва, 28 апреля. Симптомы укуса энцефалитного клеща, следы которого бывает сложно обнаружить на теле, перечислили российские медики.

Если на ребенке клеща найти не удалось, это вовсе не значит, что укуса не было. При малейшем проявлении симптомов, таких как лихорадка, сыпь на теле, следует обратиться к педиатру, указав на факт присасывания. Об этом РИА Новости заявил врач-инфекционист Морозовской детской больницы Алексей Ртищев.

Врач-инфекционист ИКБ №2 Наталья Прохорова отмечает, что симптомы укуса энцефалитного клеща у взрослых будут такими же. В том случае, если клеща удалось вытащить, лучше отнести его на исследование, чтобы эксперты проверили его на наличие инфекции.

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