Вильфанд перечислил комфортные для отдыха в мае места

Москва, 28 апреля. Комфортные погодные условия с температурными показателями в районе 20 градусов тепла установятся в начале мая на юге Европейской России и Западе Сибири.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в интервью РИА Новости сообщил, что следует задуматься о поездке на майские праздники именно в эти регионы Российской Федерации. Там, по его словам, температура воздуха будет составлять примерно 18-20 градусов выше нуля.

«Туда смело можно ехать. Комфортная нормальная погода — не жарко, но комфортно», — сказал Вильфанд.

Совет ехать на майские праздники в теплые места особенно актуален для москвичей. В столице России прогнозируется резкое понижение температуры и регулярные осадки.