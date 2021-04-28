Опрос показал отношение жителей РФ к смене дизайна российских купюр

Москва, 28 апреля. Многих россиян устраивает нынешний дизайн купюр. Но 5% опрошенных внешний вид не нравится, свидетельствуют результаты опроса фонда «Общественное мнение».

Почти половина респондентов только во время интервью узнали, что ЦБ планирует изменить дизайн российских купюр. В курсе такой перспективы были лишь 15%. 41% опрошенных относятся к этой идее с безразличием, 35% — с негативом, а 20% — с позитивом.

Респонденты хотели бы увидеть на купюрах новые изображения городов или новый дизайн. Другие же не против видеть на них портреты выдающихся людей России. Среди них отмечены Владимир Путин, Юрий Гагарин, Александр Пушкин, Иосиф Сталин и Петр I.

Центральный банк собирается обновить целый ряд банкнот к 2025 году. Изменения затронут защиту, дизайн и изображения на деньгах. Уже в 2022 году введут в обращение банкноты номиналом 100 рублей, а обновленные 1000 и 5000 рублей — в 2023 году.