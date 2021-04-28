Дебютный тизер киномюзикла Спилберга «Вестсайдская история» появился в Сети

Москва, 28 апреля. Опубликован тизер киномюзикла «Вестсайдская история», съемками которого занимается Стивен Спилберг. Ролик был показан во время 93-й церемонии вручения премии «Оскар».

Автором мюзикла является композитор Леонард Бернстайн. В нем повествуется история вражды двух банд из Нью-Йорка. В группе «Ракеты» числятся потомки белых эмигрантов, а в противоположной группировке «Акулы» орудуют пуэрториканцы. Бывший член «Ракет» Тони влюбляется в Марию, которая является сестрой главаря враждебной банды. Роль девушки сыграла Рэйчел Зеглер. В Тони перевоплотился Энсел Элгорт.

Известные кинокритики включали «Вестсайдскую историю» в список самых ожидаемых фильмов 2020 года. Сама премьера картины Спилберга запланирована на 9 декабря этого года.