Получивших паспорт РФ украинцев могут лишить гражданства

Киев, 28 апреля. Львовский областной совет потребовал от украинского правительства и СБУ лишать гражданства тех, кто получил российский паспорт.

Как сообщает телеканал «Перший захiдний», областные депутаты просят федеральные власти разработать соответствующий законопроект. Инициативу поддержали 70 из 75 присутствовавших на заседании парламентариев. Инициатором голосования стал депутат от фракции «Самопомич» Роман Кизима.

Весной прошлого года президент РФ Владимир Путин подписал указ, дающий право получить российские паспорта жителями Луганской и Донецкой народных республик по упрощенной схеме. Глава государства подчеркнул, что вопрос носит исключительно гуманитарный характер, у Москвы нет желания создавать проблемы Киеву, но ситуация с гражданскими правами в регионе переходит границы. Согласно последним данным, более полумиллиона жителей республик Донбасса уже получили российское гражданство в упрощенном порядке.

В конце января в Верховную раду внесли законопроект, разрешающий двойное гражданство. На тот момент утверждалось, что речь идет и о российском гражданстве. Только в этом случае украинцы будут ограничены в правах на территории страны: их лишат права голоса либо до выхода из этого гражданства, либо до момента снятия с государства статуса «агрессора». Позднее в МИД страны уточнили, что власти намерены разрешить гражданам одновременно иметь паспорта нескольких стран, кроме России.

Депутаты от партии «Слуга народа» предлагали куда более жесткие меры: сажать в тюрьму за сокрытие человеком сведений о наличии гражданства РФ. А в марте депутат от президентской партии Юрий Камельчук предложил украинцам, которые не верят в Украину, покинуть территорию государства.