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Аромат гвоздики и эвкалипта поможет восстановить обоняние после COVID-19

Общество
Аромат гвоздики и эвкалипта поможет восстановить обоняние после COVID-19
pixabay.com/PD

Лондон, 28 апреля. Специальный комплекс упражнений может поспособствовать восстановлению обоняния после COVID-19. Международная группа исследователей предлагает использовать различные запахи.

Обоняние после перенесенной болезни часто возвращается спонтанно. Но если тренироваться, то это чувство появится раньше. Медики советуют вдыхать резкие ароматы, включая гвоздику, лимон и эвкалипт. Эти запахи следует менять каждые 12 недель, передает Science Alert.

«Разбудить» обоняние могут молотый кофе, ваниль или цедра цитрусовых. А вот кортикостероиды помогут в том случае, если заложен нос. При COVID-19 идет поражение нервной системы, поэтому такие препараты не эффективны, отметили ученые.

Потеря обоняния является одним из ключевых симптомов заражения коронавирусом. Но об этом могут свидетельствовать и изменения в голосе. Вирус поражает дыхательную систему и человек начинает говорить с хрипом и тише, чем обычно.

советы обоняние коронавирус
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