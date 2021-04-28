ЦБ РФ спрогнозировал сокращение оборота наличности в 2021 году

Москва, 28 апреля. Центробанк предрек сокращение объема оборота наличных денег в России в текущем году. В прошлом году их количество резко выросло до 13,4 трлн рублей.

Повышенный спрос на наличные деньги в прошлом году объясняется эффектом от пандемии коронавируса. Это относится не только к населению, но и предприятиям, отметили в регуляторе в беседе с «Известиями».

В текущем году начнется постепенный возврат наличных средств в банки. Но этот процесс может растянуться на несколько лет. Сдерживать обращение будет увеличение популярности безналичных платежей, отметили в ЦБ РФ. В этом году россияне смогут вернуть примерно 2 трлн рублей в финансовые организации.

Возвращение наличных в банки будет стимулировать рост ставок по вкладам. Центробанк повысил ключевую ставку до пяти процентов годовых. Причиной такого повышения является опережающий рост цен потребительского рынка.