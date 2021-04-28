Юрист Редин напомнил о штрафах за неправильную перевозку животных в автомобиле

Москва, 28 апреля. Неправильная перевозка животного в автомобиле может караться штрафом в размере до 80 тысяч рублей. Об этом рассказал юрист Егор Редин.

Находящийся в машине питомец может препятствовать хорошему обзору дороги. За это нарушение может быть выписан штраф в размере до 500 рублей. Кроме этого, питомец должен быть пристегнут ремнем безопасности. Транспортировка животного приравнивается к перевозке грузов согласно ПДД. Водитель обязан контролировать правильность размещения пса в автомобиле.

Оставление питомца в машине на парковке может быть оценено как жестокое обращение с животными. Санкциями за это нарушение являются штраф в размере до 80 тыс. рублей или лишение свободы на срок от одного до трех лет, рассказал Редин в интервью агентству «Прайм».

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