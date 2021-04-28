Пользователям Android озвучили опасную функцию смартфона

Москва, 28 апреля. Автоматическое сохранение данных о банковских реквизитах в Android-смартфонах может привести к тому, что они окажутся в руках киберпреступников.

Чтобы сделать пользование устройством более безопасным, не следует разрешать системам сохранять и передавать информацию о банковских картах сторонним сайтам. Также нужно запретить платформам проводить проверку наличия на смартфоне сохраненной платежной информации.

Эксперты Hi-Tech Mail.ru советуют включать опцию Safety Check on Android. С ее помощью можно безопасно посещать веб-страницы. Кроме того, программа предупреждает о раскрытых паролях и других данных в случае их кражи.

Недавно СМИ сообщили о механизмах слежки в приложениях для систем Android и iOS. Имеющиеся в софте трекеры занимаются сбором данных пользователей и перенаправляют их IT-корпорациям для настройки рекламы.