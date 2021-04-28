Сильное землетрясение произошло у берегов Камчатки

Петропавловск-Камчатский, 28 апреля. Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 4,7 по шкале Рихтера возле берегов Камчатки. Об этом сообщили в Камчатском филиале Единой Геофизической службы РАН.

Эпицентр подземных толчков находился на глубине 43 километра в акватории Тихого океана. Ближайший к нему населенный пункт Мильково находился в 203 километрах. По данным регионального управления МЧС, местные жители не почувствовали подземных толчков. О возможной угрозе цунами не сообщается, пишет RT.

Недавно в Тихом океане произошло еще одно землетрясение. Подземные толчки магнитудой 5,8 произошли недалеко от берегов островного королевства Тонго.