Киев, 28 апреля. Решением расширить «нормандский формат» президент Украины Владимир Зеленский рискует утратить доверие стран ЕС, привлеченных к переговорам.

В частности доверие лидеров ФРГ и Франции будет утрачено из-за необдуманных решений нынешнего украинского гаранта, заявил экс-президент Незалежной Петр Порошенко. Он также отметил, что Украина наладила дружеские взаимоотношения с Соединенными Штатами, Канадой и Великобританией. Однако инициативы Зеленского «необдуманные и несогласованные». Все это может привести к уничтожению единственного формата переговоров, передает RT.

«Погоня за расширением формата может закончиться тем, что новые участники так и не появятся, а доверие со стороны Германии, Франции и ЕС будет утрачено», — пояснил Порошенко.

Ранее лидер России Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон провели телефонные переговоры. Во время беседы президенты стран обсудили кризис на Украине, а также выразили готовность поддерживать «нормандский формат».