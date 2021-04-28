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Порошенко оспорил предложение Зеленского расширить «нормандский формат»

Политика
Порошенко оспорил предложение Зеленского расширить «нормандский формат»
president.gov.ua  /  Пресс-служба президента Украины

Киев, 28 апреля. Решением расширить «нормандский формат» президент Украины Владимир Зеленский рискует утратить доверие стран ЕС, привлеченных к переговорам.

В частности доверие лидеров ФРГ и Франции будет утрачено из-за необдуманных решений нынешнего украинского гаранта, заявил экс-президент Незалежной Петр Порошенко. Он также отметил, что Украина наладила дружеские взаимоотношения с Соединенными Штатами, Канадой и Великобританией. Однако инициативы Зеленского «необдуманные и несогласованные». Все это может привести к уничтожению единственного формата переговоров, передает RT.

«Погоня за расширением формата может закончиться тем, что новые участники так и не появятся, а доверие со стороны Германии, Франции и ЕС будет утрачено», — пояснил Порошенко.

Ранее лидер России Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон провели телефонные переговоры. Во время беседы президенты стран обсудили кризис на Украине, а также выразили готовность поддерживать «нормандский формат».

Петр Порошенко нормандский формат владимир зеленский
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