Байден разозлил американцев неадекватным поведением на брифинге

Президент США Джо Байден вновь спровоцировал разговоры о деменции после отказа отвечать на вопросы журналистов.

Во вторник Байден на брифинге с журналистами прокомментировал новые федеральные рекомендации по обязательному ношению масок для вакцинированных и невакцинированных американцев.

«Мне очень жаль, — сказал он, выслушав вопросы о своем ношении маски и возможной встрече на высшем уровне с президентом России Владимиром Путиным. — Это последний вопрос, на который я отвечу, или у меня действительно будут проблемы».

Что конкретно имел в виду Байден, журналисты не поняли. Однако многие вспоминают, что американский президент известен своими «оплошностями», «оговорками» и фактическими ошибками в речи, пишет Fox News. Вероятно, он испугался вновь опозориться перед СМИ, отвечая на каверзные вопросы.

В Twitter пользователи сразу начали негодовать. По их словам, Байден, отвечая на простые вопросы, может легко «попасть в беду» и «засыпаться». Однако это недопустимо, так как он — президент великой державы.

Who will Biden «get in trouble» with for taking basic press questions? He's the PRESIDENT! — Lyndsey Fifield (@lyndseyfifield) April 27, 2021

С момента вступления в должность главы государства Байден стал более сдержанным, ограничивая свои контакты со СМИ. В основном пресс-конференции проводит пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Репортеры же неоднократно выражали разочарование отсутствием точности в ответах и невозможностью получить доступ к Байдену.

wikipedia.org / U.S. Department of State / Public Domain

«Если бы у него был разум»

В комментарии к новости американские читатели не скрывают своего разочарования от действий президента. Они вновь напомнили о его возможных проблемах со здоровьем.

«Республика может пережить Байдена, который, в конце концов, просто дурак. С меньшей вероятностью выживут дураки, сделавшие его своим президентом, которые живут под покровом невежества», — негодует пользователь Сети.

«Байден, который выступал за прозрачность в случае своего избрания, наименее прозрачен из всех, кого я могу вспомнить. Он не может справиться с жесткими вопросами, и он это знает, потому что он покидает брифинг, когда думает, что его могут разоблачить», — добавил комментатор.

«Если бы у него был разум… Он спотыкается и спотыкается и половину времени теряется во смыслах. <…> Я бы предпочел слышать, как ногти царапают меловую доску», — написал фолловер.

«Я самый могущественный человек на планете, но у меня будут проблемы, если я продолжу говорить. Я думаю, это многое говорит о том, насколько тупыми американцы стали, если выбирают такого клоуна», — пишет американец.

Другой пользователь процитировал слова ведущего Sky News Алана Джонса, который заявил ранее, что Байден неграмотен, бессвязен, когнитивно неполноценен, «его необходимо поддерживать физически и интеллектуально». По словам Джонса, «умственно неполноценный» лидер западного мира является «оскорблением для тех, кто боролся за демократию».

Joe Biden just fell 3 times in a row trying to go up the stairs to Air Force One pic.twitter.com/gTUTckUH32 — Caleb Hull (@CalebJHull) March 19, 2021

Оговорки по Альцгеймеру

Ранее СМИ уже обращали внимание, что немолодой Байден, скорее всего, страдает болезнью Альцгеймера. Даже сам он называет себя «машиной ляпов» за многократные оговорки. К примеру, во время предвыборной кампании Байден несколько раз называл Джорджем своего предшественника Дональда Трампа. А в ноябре прошлого года он с трудом вспомнил имя своей внучки.

В комментарии ФАН депутат Госдумы, известный врач Геннадий Онищенко посетовал, что ядерная кнопка находится в руках человека, возможно, не всегда отдающего себе отчет в своих действиях. По его мнению, забывчивость и неадекватные заявления Байдена могут свидетельствовать о нарушении у президента США мозгового кровообращения.