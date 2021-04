Байден разозлил американцев неадекватным поведением на брифинге

Президент США Джо Байден вновь спровоцировал разговоры о деменции после отказа отвечать на вопросы журналистов.

Во вторник Байден на брифинге с журналистами прокомментировал новые федеральные рекомендации по обязательному ношению масок для вакцинированных и невакцинированных американцев.

Что конкретно имел в виду Байден, журналисты не поняли. Однако многие вспоминают, что американский президент известен своими «оплошностями», «оговорками» и фактическими ошибками в речи, пишет Fox News. Вероятно, он испугался вновь опозориться перед СМИ, отвечая на каверзные вопросы.

В Twitter пользователи сразу начали негодовать. По их словам, Байден, отвечая на простые вопросы, может легко «попасть в беду» и «засыпаться». Однако это недопустимо, так как он — президент великой державы.

Who will Biden «get in trouble» with for taking basic press questions? He's the PRESIDENT!

С момента вступления в должность главы государства Байден стал более сдержанным, ограничивая свои контакты со СМИ. В основном пресс-конференции проводит пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Репортеры же неоднократно выражали разочарование отсутствием точности в ответах и невозможностью получить доступ к Байдену.

В комментарии к новости американские читатели не скрывают своего разочарования от действий президента. Они вновь напомнили о его возможных проблемах со здоровьем.

Другой пользователь процитировал слова ведущего Sky News Алана Джонса, который заявил ранее, что Байден неграмотен, бессвязен, когнитивно неполноценен, «его необходимо поддерживать физически и интеллектуально». По словам Джонса, «умственно неполноценный» лидер западного мира является «оскорблением для тех, кто боролся за демократию».

Joe Biden just fell 3 times in a row trying to go up the stairs to Air Force One pic.twitter.com/gTUTckUH32