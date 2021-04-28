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Байден разозлил американцев неадекватным поведением на брифинге

  /   Обновлено: 28 апреля 2021 03:38
Весь мир
Байден разозлил американцев неадекватным поведением на брифинге
Global Look Press  /  Yuri Gripas - Pool Via Cnp/Keystone Press Agency

Президент США Джо Байден вновь спровоцировал разговоры о деменции после отказа отвечать на вопросы журналистов.

Во вторник Байден на брифинге с журналистами прокомментировал новые федеральные рекомендации по обязательному ношению масок для вакцинированных и невакцинированных американцев.

«Мне очень жаль, — сказал он, выслушав вопросы о своем ношении маски и возможной встрече на высшем уровне с президентом России Владимиром Путиным. — Это последний вопрос, на который я отвечу, или у меня действительно будут проблемы».

Что конкретно имел в виду Байден, журналисты не поняли. Однако многие вспоминают, что американский президент известен своими «оплошностями», «оговорками» и фактическими ошибками в речи, пишет Fox News. Вероятно, он испугался вновь опозориться перед СМИ, отвечая на каверзные вопросы.

В Twitter пользователи сразу начали негодовать. По их словам, Байден, отвечая на простые вопросы, может легко «попасть в беду» и «засыпаться». Однако это недопустимо, так как он — президент великой державы.

С момента вступления в должность главы государства Байден стал более сдержанным, ограничивая свои контакты со СМИ. В основном пресс-конференции проводит пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Репортеры же неоднократно выражали разочарование отсутствием точности в ответах и невозможностью получить доступ к Байдену.

Байден разозлил американцев неадекватным поведением на брифинге
wikipedia.org  / U.S. Department of State / Public Domain

«Если бы у него был разум»

В комментарии к новости американские читатели не скрывают своего разочарования от действий президента. Они вновь напомнили о его возможных проблемах со здоровьем.

«Республика может пережить Байдена, который, в конце концов, просто дурак. С меньшей вероятностью выживут дураки, сделавшие его своим президентом, которые живут под покровом невежества», — негодует пользователь Сети.

«Байден, который выступал за прозрачность в случае своего избрания, наименее прозрачен из всех, кого я могу вспомнить. Он не может справиться с жесткими вопросами, и он это знает, потому что он покидает брифинг, когда думает, что его могут разоблачить», — добавил комментатор.

«Если бы у него был разум… Он спотыкается и спотыкается и половину времени теряется во смыслах. <…> Я бы предпочел слышать, как ногти царапают меловую доску», — написал фолловер.

«Я самый могущественный человек на планете, но у меня будут проблемы, если я продолжу говорить. Я думаю, это многое говорит о том, насколько тупыми американцы стали, если выбирают такого клоуна», — пишет американец.

Другой пользователь процитировал слова ведущего Sky News Алана Джонса, который заявил ранее, что Байден неграмотен, бессвязен, когнитивно неполноценен, «его необходимо поддерживать физически и интеллектуально». По словам Джонса, «умственно неполноценный» лидер западного мира является «оскорблением для тех, кто боролся за демократию».

Оговорки по Альцгеймеру

Ранее СМИ уже обращали внимание, что немолодой Байден, скорее всего, страдает болезнью Альцгеймера. Даже сам он называет себя «машиной ляпов» за многократные оговорки. К примеру, во время предвыборной кампании Байден несколько раз называл Джорджем своего предшественника Дональда Трампа. А в ноябре прошлого года он с трудом вспомнил имя своей внучки.

В комментарии ФАН депутат Госдумы, известный врач Геннадий Онищенко посетовал, что ядерная кнопка находится в руках человека, возможно, не всегда отдающего себе отчет в своих действиях. По его мнению, забывчивость и неадекватные заявления Байдена могут свидетельствовать о нарушении у президента США мозгового кровообращения.

сша байден
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