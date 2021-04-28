Билли Айлиш объявила дату премьеры альбома Happier Than Ever

Москва, 28 апреля. Новый альбом певицы Билли Айлиш под названием Happier Than Ever выйдет в конце июля. Соответствующее заявление сделала сама артистка на своей странице в Instagram.

Премьера пластинки запланирована на 30 июля. Айлиш признается, что этот проект стал для нее особенным. Она надеется, что поклонники разделяет ее восторг относительно нового альбома.

«Это мой самый любимый проект, который я когда-либо создавала, и я так рада и взволнована, и ЖАЖДУ, чтобы вы это услышали… Надеюсь, вы почувствуете то, что чувствую я», — говорится в посте.

Однако это не единственная хорошая новость для поклонников творчества певицы. Уже 29 апреля Айлиш пообещала выпустить новый сингл. Его название артистка не уточнила.

Билли Айлиш не любит говорить о своей личной жизни, однако недавно артистку заметили в компании актера Мэттью Тайлера Ворса. Парочка в обнимку прогуливалась по улицам Санта-Барбары в штате Калифорния.