МИД России констатировал неравенство среди официальных языков ООН

Москва, 28 апреля. Доминирующая роль английского среди официальных языков ООН сохраняется. Тенденция сулит печальные последствия, поскольку не все люди могут получить доступ к материалам организации.

На фоне пандемии коронавируса вопрос доступности информации наиболее актуален. Востребованность данных о COVID-19 на языках, принятых на официальном уровне в ООН, сейчас растет. В связи с чем руководству необходимо уделить пристальное внимание развитию ресурсов в этом направлении, заявили в российском МИД, передает телеканал RT.

«В этих условиях, мы не должны продолжать во многом отталкивать аудиторию, не предоставляя им информацию на других языках», — отметила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

Ранее дипломат указала на вмешательство Брюсселя и Вашингтона во внутренние дела Молдавии. Захарова призвала США и Евросоюз отказаться от подобных шагов и впредь не выходить за нормы дипломатической этики.