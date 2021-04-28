Сборная России по хоккею уступила финнам в матче ЮЧМ

Фриско, 28 апреля. Сборная Финляндии по хоккею в серии буллитов переиграла российскую команду в матче юниорского чемпионата мира. Встреча состоялась в американском городе Фриско.

Основное и дополнительное время завершилось со счетом 3:3. Российский вратарь Сергей Иванов отразил 45 бросков соперника. В составе россиян дублем отметился Федор Свечков, еще одну шайбу на свой счет записал Никита Чибриков.

В первом матче ЮЧМ российская сборная одержала волевую победу. Со счетом 7:6 была повержена команда США. Во втором периоде хоккеисты из России уступали со счетом 1:5.