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США надеются сотрудничать с Россией в сфере стратегической стабильности

Политика
США надеются сотрудничать с Россией в сфере стратегической стабильности
Федеральное агентство новостей

Вашингтон, 28 апреля. Американское руководство готово к сотрудничеству с Россией по вопросам стратегической стабильности. Однако только при условии отказа Москвы от «эскалации».

Позицией властей США поделился госсекретарь Энтони Блинкен. Он в своей речи вспомнил слова президента Джозефа Байдена о стремлении Вашингтона к предсказуемым отношениям с Россией. По его словам, в случае агрессии со стороны Москвы американское правительство готово вопреки курсу нормализации использовать инструменты санкционного давления, передает телеканал RT.

«Он также сказал — смотрите, мы бы предпочли более стабильные предсказуемые отношения, но это в конечном счете зависит от господина Путина», — добавил Блинкен в эфире CNN.

Ранее в администрации США анонсировали «откровенный разговор» Вашингтона и Москвы об ответных мерах РФ на американские санкции. Переговоры должны состоятся в ближайшее время.

россия сша энтони блинкен стратегическая стабильность
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