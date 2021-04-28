США надеются сотрудничать с Россией в сфере стратегической стабильности

Вашингтон, 28 апреля. Американское руководство готово к сотрудничеству с Россией по вопросам стратегической стабильности. Однако только при условии отказа Москвы от «эскалации».

Позицией властей США поделился госсекретарь Энтони Блинкен. Он в своей речи вспомнил слова президента Джозефа Байдена о стремлении Вашингтона к предсказуемым отношениям с Россией. По его словам, в случае агрессии со стороны Москвы американское правительство готово вопреки курсу нормализации использовать инструменты санкционного давления, передает телеканал RT.

«Он также сказал — смотрите, мы бы предпочли более стабильные предсказуемые отношения, но это в конечном счете зависит от господина Путина», — добавил Блинкен в эфире CNN.

Ранее в администрации США анонсировали «откровенный разговор» Вашингтона и Москвы об ответных мерах РФ на американские санкции. Переговоры должны состоятся в ближайшее время.