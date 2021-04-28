Депутаты на Совете законодателей РФ обсудили план реализации послания Путина

Санкт-Петербург, 28 апреля. Основной целью парламентариев всех уровней России станет улучшение качества жизни граждан и новые стандарты в социальной политике. Об этом заявили в Мосгордуме.

В Санкт-Петербурге прошло собрание Совета законодателей РФ, в котором приняли участие народные избранники всех уровней. Заседание было приурочено ко Дню российского парламентаризма и прошло в знаковом месте — Таврическом дворце, где с начала Февральской революции размещался Временный комитет Государственной думы.

Председатель Московской городской думы Алексей Шапошников отметил, что президент Российской Федерации Владимир Путин в своем обращении к Федеральному собранию обозначил четкий вектор работы. Основная задача законодателей всех уровней нацелена на один результат — улучшение качества жизни человека, развитие и процветание страны.

«Отмечу, что опыт Москвы может стать ориентиром для наших коллег из других субъектов. Так, в 2021 году социальные расходы в столице составят около 1,8 трлн рублей, из них на прямую поддержку жителей пойдет 529,4 млрд рублей. Это доплаты к пенсиям, оплата проезда в общественном транспорте и жилищно-коммунальных услуг, покупка лекарств», — сообщил Шапошников.

Кроме того, на повестке дня остается борьба с пандемией коронавируса. Опыт Москвы в данном случае также может быть полезным. Избежать страшного сценария позволили эффективная современная система здравоохранения и оперативные решения властей.

Президент России Владимир Путин призвал избегать популизма на выборах депутатов Госдумы. Он напомнил о практике 1990-х годов, когда избирателям обещали «все подряд».