Переболевшая COVID-19 Фрейндлих вернется на сцену БДТ в конце мая

Санкт-Петербург, 28 апреля. Народная артистка СССР Алиса Фрейндлих в конце мая сыграет на сцене БДТ им. Г. А. Товстоногова. Это будет ее первая роль в спектакле после перенесенного COVID-19.

Алиса Фрейндлих сыграет главную роль в постановке «Волнение». Продажи билетов стартуют уже 28 апреля в 13:00. Об этом оповестил петербургский театр в социальной сети «ВКонтакте».

«28 апреля в 13:00 мы открываем продажу билетов на спектакль «Волнение» в постановке Ивана Вырыпаева по пьесе, написанной им специально для БДТ и актрисы Алисы Фрейндлих», — отметили в сообщении.

Спектакль пройдет на Второй сцене БДТ 25 мая, 2 и 17 июня, 4 июля. Билеты можно приобрести на официальном сайте, в кассах театра и театральных кассах Санкт-Петербурга. Желающих посетить постановку предупредили, что адрес сайта только один — bdt.spb.ru, а все остальные мошеннические.

Актрису Алису Фрейндлих госпитализировали 25 декабря 2020 года с COVID-19. Тогда у нее было поражено 36% легких. Из больницы артистку выписали в первой половине февраля текущего года.