Китайский политолог развеял надежды Украины на поддержку Запада в борьбе против РФ

Пекин, 28 апреля. Украина надеется вступить в НАТО, чтобы получить поддержку Запада в возможной войне против РФ. Однако на деле на сторону Киева мало кто торопится.

Обозреватель китайской газеты «Гуаньча» Вань Цинсун напомнил читателям, что в последнее время отношения между Россией и Украиной снова ухудшились. Москву обвиняли в наращивании военной мощи на восточных границах Украины. При этом Запад однозначно выступил в поддержку Киева, пригрозив РФ новыми санкциями.

Обострение отношений произошло после телефонных переговоров между президентом США Джо Байденом и его украинским коллегой Владимиром Зеленским 2 апреля. По мнению китайского политолога, поддержка главы белого дома дала «Украине инъекцию «куриной крови» (панацея от всех болезней — Прим. ФАН).

Федеральное агентство новостей / Global Look Press / CNP / AdMedia / president.gov.ua / Офис Президента Украины

Заигравшаяся в войну Украина

Немного снизить градус военной напряженности удалось после переговоров Байдена с российским президентом Владимиром Путиным.

«Если уделить чуть больше внимания российско-украинским отношениям, нетрудно обнаружить, что недавняя серия опасных действий между двумя сторонами «кажется смутно знакомой», — пишет Вань Цинсун.

Он напомнил об инциденте в конце ноября 2018 года, когда три корабля ВМС Украины устроили провокацию в Керченском проливе. Занимавший тогда пост президента Украины Петр Порошенко собирался на два месяца ввести в стране военное положение, но парламентарии поддержали только введение 30-дневного «военного положения» в восточных регионах Украины, которые «могут столкнуться с российскими военными атаками».

По мнению политолога, тогда Порошенко с помощью обострения кризиса пытался добиться поддержки Запада, чтобы обеспечить переизбрание на президентских выборах. Но, как известно, экс-глава Украины потерпел фиаско.

Китайский политолог разделяет мнение о том, что «украинские политики относятся к войне как к игре», о чем свидетельствует развитие событий после инцидента в Керченском заливе. И сегодня также можно усмотреть признаки того, что за напряжением между Москвой и Киевом скрывается «очередная «игра в войну».

president.gov.ua / Пресс-служба президента Украины

Заложница между крупными державами

Автор подчеркивает, что «игра в войну» политической элиты Украины не позволит стране выйти из тупика. Не поможет это и в привлечении западных союзников. В качестве примера обозреватель приводит «нормандский формат». Россия, Украина, Германия и Франция с 2014 года провели десятки встреч, вложив колоссальные ресурсы, но никакого практического результата в итоге не было.

«Однако «игра в войну» украинских политических элит также привела к побочному эффекту, заслуживающему внимания. А именно эти «игры в войну» стали фитилем, который на самом деле способствует тому, что внутренние и внешние противоречия между основными участниками, вовлеченными в решение украинского вопроса, фактически накладываются друг на друга, что делает этот конфликт еще более «раскаленным» и вынуждает все стороны повышать агрессию по отношению друг к другу. В конечном итоге это привело к порочному кругу взаимодействия между всеми сторонами, формируя «дилемму заложника» между крупными державами», — приводит перевод текста китайского издания «ИноСМИ».

Несмотря на то, что США выразили свою «поддержку» Украине, мир и система альянсов меняются. Союзники понимают, что их отношения с Вашингтоном уже не будут прежними, но пока «лучшей альтернативы, чем США, у них нет».

Нет ответа на еще один вопрос: будут ли другие члены НАТО воевать за Украину? Германия и Франция понимают, что никакие санкции не заставят Москву «изменить своего мнения» по крымскому вопросу или Донбассу. Однако они по-прежнему «механически продолжают вводить ограничения».

«С этой точки зрения санкции — это не цель, а лишь инструмент внешней политики для разрешения многочисленных кризисов в Европейском союзе, российско-европейских отношениях и Трансатлантическом альянсе», — считает политолог.

kremlin.ru / Пресс-служба Кремля

Ранее обозреватель ФАН проанализировал действия президента Украины и возможные ответные шаги российской стороны. Он пришел к выводу, что попытки Киева создать антироссийский альянс пока успехом не увенчались. На обострение конфронтации с Киевом Москва может ответить блокадой черноморских портов Украины, чего Незалежная может и не пережить. В случае же развязывания Украиной полномасштабной войны против России освобождение всего черноморского побережья из-под контроля евромайданных властей станет обязательным условием сохранения РФ лидерских позиций в регионе и установления долговременного мира.