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Космический корабль-рекордсмен «Прогресс МС-14» отстыковался от МКС

Технологии
Космический корабль-рекордсмен «Прогресс МС-14» отстыковался от МКС
roscosmos.ru  /  Государственная корпорация по космической деятельности «Роскосмос»

Москва, 28 апреля. Космический грузовик «Прогресс МС-14», который установил рекорд по длительности нахождения на орбите, отстыкован от российского модуля МКС «Звезда».

После отстыковки космического летательного аппарата, специалисты планируют провести испытания новой системы построения ориентации при затоплении. Спустя сутки специалисты включат двигатели космического грузовика на торможение, и он войдет в плотные слои атмосферы, где частично сгорит. Его огнеупорные части упадут в несудоходный район Тихого океана.

Ранее директор Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН Олег Орлов сообщил, что на новой национальной российской космической станции будет искусственная гравитация. Такое технологическое решение станет возможным, благодаря специальным модулям с центрифугой короткого радиуса.

россия мкс прогресс мс-14
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