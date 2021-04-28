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Попова и представители ВОЗ обсудили создание Сотрудничающего центра

Общество
Попова и представители ВОЗ обсудили создание Сотрудничающего центра
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Москва, 28 апреля. Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова провела переговоры с представителями ВОЗ о создании Сотрудничающего центра. Об этом говорится на сайте ведомства.

Сотрудничающий центр ВОЗ по готовности к пандемиям и обучению команд быстрого реагирования появится на базе ФКУЗ «Российский научно-исследовательский противочумной институт «Микроб» Роспотребнадзора к концу 2021 года.

«По результатам визита представителей ВОЗ в институт «Микроб» [...] определены основные направления работы Сотрудничающего центра», — передает RT.

Специалисты «Микроба» будут разрабатывать международные требования к мобильным лабораториям, продолжат обучать специалистов из стран Евразийского региона. Они примут участие в специальных миссиях ВОЗ по помощи пострадавшим государствам.

В ходе встречи удалось достигнуть договоренности и начать подготовку к организации международных учений с использованием противоэпидемических бригад быстрого реагирования. Событие пройдет осенью текущего года в Казани.

Представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович сообщила о «мягком снижении» заболеваемости COVID-19 в стране. Сейчас эпидситуация находится на плато, но положительная динамика отмечена не во всех регионах.

воз попова пандемия
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