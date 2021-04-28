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Мясников назвал необходимый объем воды для организма

Общество
Мясников назвал необходимый объем воды для организма
pixabay.com  /  klimkin

Москва, 28 апреля. Телеведущий и врач Александр Мясников назвал среднюю норму воды, которую необходимо употреблять человеку. Об этом он рассказал в своем Instagram.

При нормальной температуре окружающей среды организм выделяет около 1600 миллилитров жидкости. А с продуктами, но без жидкости, в него поступает 1200 миллилитров, отметил специалист.

«Разница между двумя этими показателями – 400 миллилитров, у кого-то – 500 миллилитров. Вот столько влаги жизненно необходимо: воды, чая, кофе, вина, наконец! Все, что вы выпьете дополнительно, выведут почки или, при нарушении их функции, задержится в виде отеков», — прокомментировал врач.

Мясников призвал прислушиваться и доверять своей жажде. Организм сам выйдет на правильный уровень потребления воды. Водно-солевой баланс является одним из стойких у человека, отметил телеведущий.

Вода является и эффективным средством в борьбе с лишним весом. Жидкость ускоряет метаболизм и снижает чувство голода. Дополнительно специалисты советуют больше ходить и увеличить дневную активность.

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