Вдову и детей Грачевского пытаются лишить многомиллионного наследства

Москва, 28 апреля. Вдова основателя «Ералаша» Бориса Грачевского неоднократно подчеркивала, что проблем с распределением наследства не будет. Однако без скандала все-таки не обошлось.

Со дня смерти Грачевского скоро пройдет полгода, а значит его родственники должны получить наследство. Екатерина Белоцерковская, вдова режиссера, неоднократно заявляла, что каждый получит, что ему полагается, и никаких проблем не будет. Однако, как выяснилось, молодую мать могут лишить выплат.

В начале апреля новым гендиректором «Ералаша» стал соучредитель творческой компании Аркадий Григорян. В комментариях СМИ Белоцерковская неоднократно отмечала, что ее «выбор никто не спрашивал», и она не в курсе происходящего. Во вторник на своей странице в Instagram вдова режиссера опубликовала скандальные подробности, заявив фактически о мошенничестве.

Pr Scr instagram.com / @belotserkovskaia_official

«У Бориса Юрьевича было доверенное лицо, которое на протяжении 23 лет сопровождал его хозяйственную деятельность общества. Борис Юрьевич доверял ему полностью, однако тот, воспользовавшись его доверием и злоупотребляя правом, понимал, что Борис Юрьевич как творческий человек не уделяет внимания различным юридическим аспектам и корпоративным аспектам деятельности его компании, получил полный контроль над его компанией и фактически все наследие Бориса Юрьевича, которое он выстраивал 47 лет, перешло в руки этого человека», — сообщила вдова.

В комментариях она добавила, что, скорее всего, будет решать вопрос через суд. Также Белоцерковская опубликовала заключение специалиста по почерковедческой экспертизе, в котором сообщается, что мошенник подделал подписи режиссера под важными бумагами. Имя предполагаемого обманщика Белоцерковская не назвала.

Pr Scr instagram.com / @belotserkovskaia_official

Не промолчала и бывшая жена режиссера Анна Грачевская, мать его старшей дочери Василисы.

«Видит Бог, Боря бы не допустил того, что сейчас происходит. У нас нет ответов на вопросы, нам не отвечают, не считаются с нами. <...> С супругой, с несовершеннолетними детьми! Мы выставляем на суд общественности те достоверные факты, которые ввергли нас в шок!» — написала она в Instagram, опубликовала в пост Белоцерковской.

Отдельно Анна подчеркнула, что «назначение генерального директора ООО «Ералаш» произошло без соблюдения всех корпоративных аспектов».

Pr Scr instagram.com / @anna_grachevskaya

Наследниками первой очереди на имущество покойного режиссера являются Екатерина Белоцерковская и ее сын Филипп. Также наследство полагается и несовершеннолетней дочери режиссера Василисе. Ранее ФАН сообщал, что часть имущества еще при жизни Грачевский потратил на то, чтобы попытаться закрыть долги своего старшего сына — у Максима Грачевского остались крупные кредитные обязательства перед банками, где он выступал поручителем. На данный момент сумма его долгов составляет более миллиарда рублей по кредитному договору и 75,9 млн — исполнительского сбора.