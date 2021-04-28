Инженеры Renault прекратили работу над новыми дизельными моторами

Париж, 28 апреля. Французская компания Renault прекратила всю разработку своих новых дизельных моторов. Об этом сообщил глава концерна Лука де Мео.

Бренд больше не будет инвестировать средства в создание двигателей следующего поколения, а займется модернизацией нынешних силовых агрегатов. Это необходимо, чтобы моторы соответствовали новому экологическому стандарту Евро-7, который может вступить силу в 2025 году.

Отмечается, что инженеры компании в дальнейшем сконцентрируются исключительно на развитии гибридных и полностью электрических моторов. Данное решение позволит ускорить переход на электрифицированные агрегаты, что является основой стратегии развития марки на ближайшие годы.

Ранее американский автоконцерн Ford представил модель электрокроссовера Mustang Mach-E GT. Сообщается, что новая модель получит электрический двигатель мощностью 480 лошадиных сил.