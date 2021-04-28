Елизавета II вернулась к своим обязанностям после траурного периода

Лондон, 28 апреля. Королева Великобритании Елизавета II закончила официальный период траура после похорон принца Филиппа и появилась на публике. Об этом сообщает Букингемский дворец.

Елизавета II приняла участие в виртуальной конференции. Она нарядилась в голубое платье, а на ее лице сияла широкая улыбка. Монаршья особа приняла верительные грамоты новых послов Латвии и Кот-д'Ивуара. Так как королева находится в Виндзорском замке, то с дипломатами она общалась по видеосвязи.

К исполнению королевских обязанностей Елизавета II вернулась еще 13 апреля. В этот день она проводила на покой Уильяма Пила, который оставил пост лорда-камергера при дворе, а затем передала скипетр Эндрю Паркеру. Он возглавлял британскую службу контрразведки МИ-5.

Герцога Эдинбургского Филиппа похоронили 17 апреля. После траурной церемонии королева Елизавета II может отказаться от престола. Это произойдет после того, как ее сын принц Чарльз возьмет на себя больше обязанностей, считает бывший корреспондент BBC Питер Хант.