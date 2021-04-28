КС РФ обозначил условия для изъятия единственного жилья у должника

Москва, 28 апреля. Конституционный суд РФ разрешил обращать взыскание на единственное жилье должника, если будет соблюдение некоторых условий. Об этом говорится в материалах суда.

В постановлении от 14 мая 2012 года говорится, что исполнительский иммунитет в отношении единственного жилья у должника должен распространяться на жилплощадь с «разумно достаточными» размерами. Нормы ГПК должны были изменить, но корректировок не было, отметили в КС РФ.

КС РФ признал не противоречащими конституции взаимосвязанные нормы ГПК РФ и федерального закона о несостоятельности, которые позволяют судам изымать единственное жилье должника.

Согласно постановлению суда, наложить взыскание на единственное жилье для погашения долгов можно, если гражданина нельзя оставить без жилого помещения в соответствии с нормативами площади в том месте, где он живет. Суды должны учитывать размер долга и рыночную стоимость имущества, на которое наложено взыскание. Эта мера не должна вынуждать россиянина перебираться в другой город или поселок, только с его согласия.

Если у должника арестовали счета, то он сможет сохранить свой доход в размере прожиточного минимума. Для этого необходимо разработать механизм, чтобы приставы не могли рассчитывать на эти деньги. Соответствующий законопроект находится на рассмотрении в Госдуме РФ.