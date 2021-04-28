Первый полуфинальный матч ЛЧ между «Реалом» и «Челси» не выявил победителя

Мадрид, 28 апреля. Мадридский «Реал» принимал лондонский «Челси» в рамках 1\2 финала Лиги чемпионов. Матч закончился вничью со счетом 1:1. Встреча прошла на стадионе «Альфредо Ди Стефано».

Американский нападающий Кристиан Пулишич на 14-ой минуте матча отличился за «Челси». В середине первого тайма французский форвард «сливочных» Карим Бензема сравнял счет, который так и не изменился до финального свистка, пишет RT.

Ответный матч пройдет 5 мая в Лондоне на «Стэмфорд Бридж». Вторая пара полуфиналистов Лиги чемпионов проведет свой матч 28 апреля. ПСЖ будет принимать на своем поле «Манчестер Сити».

Мадридский «Реал» впервые за последние три года прошел так далеко в этом турнире. На стадии четвертьфинала подопечные Зинедина Зидана одолели действующего чемпиона Англии «Ливерпуль».