«Дух Авраама Линкольна» прервал выступление Джен Псаки

Вашингтон, 28 апреля. Очередное выступление официального представителя Белого дома Джен Псаки было прервано жутким звуком, похожим на скрип старой двери.

В это время пресс-секретарь Белого дома отвечала на вопросы журналистов, но не смогла не обратить на это внимание. После небольшой паузы она продолжила выступление, сославшись на возраст здания. Однако из зала прозвучала версия о возможном появлении духа Авраама Линкольна, которую не исключила и сама Псаки.

Недавно сенатор Совета Федерации Алексей Пушков опроверг заявление пресс-секретаря Джо Байдена. Он озвучил позицию США о снижении градуса напряженности в отношениях с РФ.