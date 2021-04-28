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Заявление Украины о победе в информационной войне с РФ высмеяли в Госдуме

Политика
Заявление Украины о победе в информационной войне с РФ высмеяли в Госдуме
Федеральное агентство новостей  /  Сарапулов / wikimedia.org / Екатерина Арутюнова / CC4

Москва, 28 апреля. Мечты Киева одержать триумф в информационной войне с Россией «за счет мозгов и креативности» обречены на провал, поскольку ни того, ни другого у украинских чиновников нет.

Такое мнение высказала член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина в ответ на соответствующее заявление госсекретаря МИД Украины Александра Банькова. В подтверждение своих слова она напомнила о принятых Киевом мерах в отношении Донбасса, которые по сути остались на уровне предвыборных обещаний.

«Киевские власти начали срывать выполнение минских соглашений и мечтать о завоевании Донецка и Луганска». «Где же тут «мозги»?» — задалась справедливым вопросом депутат

Вина за стремительную деградацию ситуации в Донбассе лежит на украинском правительстве, которое долгое время игнорировало необходимость исполнить взятые на себя в рамках переговоров «нормандской четверки» обязанности. Кроме того, теперь Киев требует изменить Минские соглашения или разработать новый формат. Конфликт разрешился бы быстрее в случае реализации договоренностей, считает политолог Евгений Сатановский.

украина госдума информационная война
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