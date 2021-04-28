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Рудковскую атаковали хейтеры за слишком «отфотошопленные» ноги

  /   Обновлено: 28 апреля 2021 01:27
Шоу-бизнес
Рудковскую атаковали хейтеры за слишком «отфотошопленные» ноги
instagram.com  /  @rudkovskayaofficial

Москва, 28 апреля. Продюсеру Яне Рудковской вновь пришлось отбиваться от нападок хейтеров. Она решила доказать, что «не удлиняла» ноги на фото при помощи фоторедактора.

Мальдивы в этом сезоне вновь стали местом «паломничества» российских звезд шоу-бизнеса. Сейчас там отдыхают гуру мейкапа Гоар Аветисян, певица Клава Кока, звезда «Закрытой школы» Агата Муцениеце, экс-участница телепроекта «Дом-2» Виктория Боня, телеведущая Елена Летучая. Присоединилась к селебрити и Рудковская. На своей странице в Instagram она опубликовала совместный с мамой снимок с пляжа.

«Я очень счастлива, что могу брать моих родителей на отдых и дарить им эти незабываемые минуты счастья! Мама специально худела для этой поездки. Ее стимул был сделать со мной фото в купальниках. <…> И мы это сделали! Я очень горжусь моей мамой и моей семьей», — подписала снимок супруга олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.

Рудковскую атаковали хейтеры за слишком «отфотошопленные» ноги
Pr Scr instagram.com  / @rudkovskayaofficial

Казалось бы довольно трогательный снимок вызвал в соцсети шквал критических замечаний. Пользователи заподозрили, что Рудковская при помощи фоторедакторов «удлинила» себе ноги, которые на снимке выглядели неестественно.

«Могла бы уже и маму отфотошопить, не только себя», — пишет в комментариях пользователь Сети.

«Зачем фотошопить ноги? Такие длинные получаются — некрасиво», — возмутилась подписчица.

«Ноги у Яны мрак получились», — добавила комментатор.

«Да видно же, что ноги фотошоп, у обоих причем. Нафига вообще выкладывать такое фото, если стесняешься своих ног», — спросила фолловер.

Недовольным подписчикам Рудковская ответила в сторис. На видео она пролистывает на телефоне одну за другой однотипные фото с пляжа, показывая, что все их просто невозможно было отредактировать

«Какая все-таки я фотошопщица!» — с сарказмом резюмирует продюсер.

Рудковскую атаковали хейтеры за слишком «отфотошопленные» ноги
Pr Scr instagram.com  / @rudkovskayaofficial

Пару дней назад Рудковской «досталось» от поклонников за то, что она не взяла с собой на Мальдивы младшего сына Арсения: на отдых артистка отправилась с супругом и их общим сыном Александром, более известным как Гном Гномыч.

мальдивы рудковская
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