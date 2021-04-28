Рудковскую атаковали хейтеры за слишком «отфотошопленные» ноги

Москва, 28 апреля. Продюсеру Яне Рудковской вновь пришлось отбиваться от нападок хейтеров. Она решила доказать, что «не удлиняла» ноги на фото при помощи фоторедактора.

Мальдивы в этом сезоне вновь стали местом «паломничества» российских звезд шоу-бизнеса. Сейчас там отдыхают гуру мейкапа Гоар Аветисян, певица Клава Кока, звезда «Закрытой школы» Агата Муцениеце, экс-участница телепроекта «Дом-2» Виктория Боня, телеведущая Елена Летучая. Присоединилась к селебрити и Рудковская. На своей странице в Instagram она опубликовала совместный с мамой снимок с пляжа.

«Я очень счастлива, что могу брать моих родителей на отдых и дарить им эти незабываемые минуты счастья! Мама специально худела для этой поездки. Ее стимул был сделать со мной фото в купальниках. <…> И мы это сделали! Я очень горжусь моей мамой и моей семьей», — подписала снимок супруга олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.

Pr Scr instagram.com / @rudkovskayaofficial

Казалось бы довольно трогательный снимок вызвал в соцсети шквал критических замечаний. Пользователи заподозрили, что Рудковская при помощи фоторедакторов «удлинила» себе ноги, которые на снимке выглядели неестественно.

«Могла бы уже и маму отфотошопить, не только себя», — пишет в комментариях пользователь Сети.

«Зачем фотошопить ноги? Такие длинные получаются — некрасиво», — возмутилась подписчица.

«Ноги у Яны мрак получились», — добавила комментатор.

«Да видно же, что ноги фотошоп, у обоих причем. Нафига вообще выкладывать такое фото, если стесняешься своих ног», — спросила фолловер.

Недовольным подписчикам Рудковская ответила в сторис. На видео она пролистывает на телефоне одну за другой однотипные фото с пляжа, показывая, что все их просто невозможно было отредактировать

«Какая все-таки я фотошопщица!» — с сарказмом резюмирует продюсер.

Pr Scr instagram.com / @rudkovskayaofficial

Пару дней назад Рудковской «досталось» от поклонников за то, что она не взяла с собой на Мальдивы младшего сына Арсения: на отдых артистка отправилась с супругом и их общим сыном Александром, более известным как Гном Гномыч.