Новый седан S-Class от компании Mercedes стал доступен для заказа в России

Москва, 28 апреля. Компания Mercedes-Benz начала принимать заказы в России на модель S-класса. Цена на автомобиль начинается от 15 230 000 рублей.

Модель Maybach S-Class получила четырехлитровый двигатель мощностью 403 лошадиных силы, а также девятиступенчатую коробку переключения передач. От 0 до 100 км/час автомобиль с таким мотором разгоняется за 4,4 секунды.

Новинка доступна в двух комплектациях — Business, которая получит пневматическую подвеску, вентиляцию сидений, климат-контроль, аудиосистему Burmester, панорамную крышу и 20-дюймовые диски, а также Premium, в которой в сиденья добавят массаж.

Недавно аналитики сообщили, что продажи люксовых авто на вторичном рынке выросли на 24% в РФ. Автомобили Mercedes-Benz занимают треть всего спроса.