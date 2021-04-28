Житель Зеленограда украл инструменты на 15 тысяч рублей из частного дома

Зеленоград, 28 апреля. Задержан 32-летний зеленоградец, который пробрался в частный дом и украл инструменты стоимостью 15 тысяч рублей.

В ходе следствия установлено, что мужчина повредил окно и проник в частный дом в деревне Радумля под Зеленоградом. Сообщается, что после проникновения неизвестного, из помещения пропали инструменты общей стоимостью более 15 тысяч рублей.

Пресс-служба регионального МВД заявила, что полицейские установили причастность к преступлению жителя Зеленограда. В данный момент мужчина задержан. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ «Кража».

Недавно сотрудники полиции Петербурга задержали 24-летнего бездомного вора-рецидивиста, который попытался вынести из магазина смартфон стоимостью 12 тысяч рублей.