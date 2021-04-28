Почему жителям Германии запрещено ночевать на дачах

Берлин, 28 апреля. Жителям Германии, в отличие от россиян, нельзя оставаться ночевать на любимых дачах под угрозой серьезного штрафа. И это только одно из целого ряда дачных ограничений.

Дачи у немцев называются Kleingarten, что дословно переводится как маленький сад. Кляйнгартен обычно представляет собой совсем небольшой участок с садовым домиком. Поскольку цены на землю в Германии очень высокие, чаще всего участок берут в аренду. Землю под кляйнгартены выделяют в черте городов, вдоль автобанов и железнодорожных веток, а не в лесах, как принято в РФ.

Существует целый ряд ограничений, закрепленных законодательно, сообщается в блоге Forumhouse. В частности немцам нельзя вести работы на участке с 13 до 15, а также после 19 часов. Выращивать овощи/фрукты на продажу, сажать деревья выше 2,5 метра также нельзя.

Тротуарная плитка или бетонное покрытие может занимать лишь до 6% участка, дом может быть только одноэтажным, а подвалы — не ниже 0,8 метра вглубь земли, использовать можно только биотуалет, проводить газ запрещено.

ТАСС / imago/Steve Bauerschmidt

Чтобы провести какие-либо строительные работы или поставить теплицу, необходимо заручиться разрешением руководства садового товарищества/общества. Громкая музыка, да и вообще любой шум, строго под запретом.

Самый удивительный запрет — на дачах нельзя ночевать. Это связано с требованиями пожарной безопасности: в садовых домах нет пожарной сигнализации. Если немец решит провести ночь в кляйнгартен, ему грозит штраф. Причем о нарушении сообщат его же соседи, в каких бы дружеских отношениях они не состояли.