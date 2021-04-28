Оскароносный фильм «Земля кочевников» установил антирекорд

Вашингтон, 28 апреля. Фильм «Земля кочевников», получивший «Оскар», собрал в прокате наименьшую сумму среди всех обладателей премии, тем самым установив антирекорд.

В американском прокате картина «Земля кочевников» смогла собирать лишь 2 миллиона долларов. Ранее подобный антирекорд по сборам среди всех победителей «Оскара» принадлежал военному кинофильму «Повелитель бури» (2008). Картина собрала лишь 11 миллионов долларов.

Режиссером драмы «Земля кочевников» выступила Хлоя Джао. Сюжет фильма построен вокруг женщины, которая лишилась работы, собрала вещи и стала современным кочевником — одной из тех, кто путешествует из штата в штат в поисках сезонного заработка.

Недавно сенатор Совфеда Алексей Пушков рассказал, почему популярность кинопремии «Оскар» стремительно падает. По его словам, многим не нравится решение американской киноакадемии об обязательных квотах на роли для актеров из меньшинств.