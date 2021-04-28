Hyundai презентовал новый спортивный кроссовер Kona N 2022

Москва, 28 апреля. Новую спортивную версию кроссовера Kona с приставкой N представила компания Hyundai. Автомобиль получил спортивные сиденья и насадки на педали.

Автомобиль стал первым серийным SUV южнокорейской марки, который был создан специалистами суббренда N. Для новинки был разработан специальный цвет Sonic Blue с контрастными линиями красного цвета. Салон автомобиля оснащен цифровой приборной панелью с экраном диагональю десять дюймов.

Четырехцилиндровый наддувный двигатель позволяет развить мощность до 280 л.с. Кроссовер достигает скорости в 100 км/ч за 5,5 секунды за счет Launch Control. Водителям будут доступны пять режимов езды: Eco, Normal, Sport, N и Custom. Кроме того, Hyundai Kona N получил функцию регулировки громкости выхлопа, систему удержания автомобиля в занимаемой полосе и адаптивный круиз-контроль.

Южнокорейский автопроизводитель Hyundai повысил стоимость седана Solaris в апреле на 1,6–2,4% в зависимости от комплектации на российском рынке.