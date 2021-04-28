Минобороны России наградит победителей премии «Армеец года»

Москва, 28 апреля. Торжественная церемония вручения премии «Армеец года» пройдет 29 апреля в здании Минобороны РФ в Москве. Победители определились по итогам интернет-голосования.

Вручение премии приурочено к 98-летию со дня образования ЦСКА. Участниками конкурса стали лучшие спортсмены и тренеры армейского клуба. На торжественной церемонии будут присутствовать легендарные олимпийские чемпионы, заслуженные спортивные тренеры и другие.

Награждение победителей будет проходить в десяти номинациях. В их числе «Хранитель традиций», «Спортивная династия», «Лучший спортсмен» (спортсменка) по олимпийским и неолимпийским видам спорта, «Лучший тренер» и «Лучшая команда года».

Ранее определились победители премии «Хорошие новости России», учредителем которой выступает ФАН. Нынешняя премия отличилась от предыдущих, поскольку больший интерес участников был прикован к теме науки и экономики. Мероприятие проходит дважды в год, участники борются за победу в пяти номинациях.