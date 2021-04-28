Труп пенсионерки нашли в пруду во дворе ее собственного дома под Калугой

Вертебы, 28 апреля. Тело пожилой женщины обнаружено в искусственном пруду на территории двора ее собственного дома в Калужской области. Подробности трагедии приводит Следственный комитет РФ.

Согласно версии следствия, 74-летняя жительница деревни Вертебы Дзержинского района во время прогулки вблизи пруда поскользнулась и упала в воду. Самостоятельно выбраться у пенсионерки не получилось. Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов установили, что глубина водоема составляет примерно 1,5 метра.

Работа по выяснению всех обстоятельств трагедии продолжается. В рамках расследования назначена судебно-медицинская экспертиза, по итогам которой будет принято процессуальное решение.

Ранее труп женщины нашли в подъезде многоэтажного здания в Санкт-Петербурге. Личность умершей удалось установить. Обстоятельства инцидента выясняют сотрудники полиции.