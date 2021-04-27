Канада заявила о первом случае смерти от тромбоза среди привитых AstraZeneca

Оттава, 27 апреля. Канадские врачи зафиксировал первый летальный случай от тромбоза из числа вакцинированных препаратом производства компании AstraZeneca, передает телеканал CBC.

Личность пациента не раскрывается. Известно, что он проживал в провинции Квебек, а его смерть наступила из-за нарушения свертываемости крови. Отклонение может быть вызвано инъекцией, допустили местные специалисты. В общей сложности после прививки англо-шведской разработкой тромбоз диагностировали шестерым гражданам Канады, передает «Взгляд».

«Официальные лица утверждают, что преимущества вакцины намного превышают риски», — отметили журналисты.

Ранее американские власти задумались над возможностью отправить часть вакцин AstraZeneca в другие государства. Сейчас препарат не разрешен к применению в США. В планах властей также нет намерений использовать его в следующие несколько месяцев.