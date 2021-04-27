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Более 657 тысяч случаев заражения коронавирусом выявлено в мире за сутки

Общество
Более 657 тысяч случаев заражения коронавирусом выявлено в мире за сутки
pixabay.com

Женева, 27 апреля. Количество зарегистрированных случаев заболевания COVID-19 в мире превысило 147, 53 млн. Число увеличилось за сутки на 657 тыс.

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число смертей возросло на 11,1 тыс. Таким образом, число летальных исходов от новой коронавирусной инфекции превысило отметку в 3,11 млн случаев. Статистические данные ВОЗ учитывают только показатели, предоставленные государствами.

Ранее в организации прокомментировали ситуацию с коронавирусом в России. По данным представителя ВОЗ в РФ Мелиты Вуйнович, эпидемиологическая обстановка в России находится на плато или «мягком снижении», передает RT.

воз статистика коронавирус
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