Жительница Пскова убила соседа за попытку выгнать ее из дома

Псков, 27 апреля. Уголовное обвинение предъявлено 28-летней жительнице Пскова, которая зарезала своего соседа. Об этом сообщает Следственное управление СК РФ по Псковской области.

Тело мужчины было обнаружено на съемной квартире. Сообщается, что женщина поссорилась с сожителем, когда тот попытался выгнать ее из дома. Тогда подозреваемая схватила нож и нанесла потерпевшему удар в бедро. В результате чего мужчина скончался до приезда скорой помощи из-за обильной кровопотери. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего».

Недавно следователи в Краснодаре раскрыли преступление, совершенное год назад. Тогда 34-летний мужчина убил напарника и расчленил его тело.