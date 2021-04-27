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Байден уверен в успехах США по борьбе с коронавирусом

Общество
Байден уверен в успехах США по борьбе с коронавирусом
ИА Политика Сегодня  /  Ягудаев Владимир

Вашингтон, 27 апреля. Число случаев заболевания COVID-19 в США снизилось, и страна якобы добилась «ошеломительного успеха» в борьбе с пандемией коронавируса. Об этом заявил президент страны Джо Байден.

Американский лидер, выступая в Белом доме, поблагодарил жителей США за соблюдение санитарных норм. Однако он не забыл завуалированно похвалить и себя за борьбу с угрозой распространения пандемии коронавируса.

«Количество случаев заражения и летальных исходов существенно снизилось по сравнению с 20 января, когда я вступил в должность президента», — сказал он.

По его словам, в начале этого года страна теряла десятки пожилых граждан в неделю и менее 1% их были привиты, пишет RT. Сегодня уже 67% этой категории населения прошли вакцинацию, подчеркнул Байден.

Так ли это на самом деле, сложно сказать. На данный момент реальные данные о ситуации с коронавирусом США оставляют желать лучшего.

сша байден коронавирус
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